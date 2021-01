Ghiaccio sulla carreggiata, tamponamento alle porte di Agnone: Carabinieri sul posto

Ghiaccio sulla carreggiata: auto e mezzi pesanti di traverso in località Montagna, alle porte di Agnone.

Pochi fiocchi di neve, ma temperature in picchiata e questa mattina più di un automobilista ha incontrato difficoltà sulle strade dell’Alto Molise. In questo momento, quando sono da poco passate le ore dieci del mattino, viene segnalato un incidente in località Montagna, alle porte di Agnone. Un mezzo pesante di traverso blocca l’intera carreggiata e alcune autovetture hanno perso aderenza e hanno innescato un tamponamento. Almeno due le autovetture coinvolte, in attesa del carroattrezzi. Non vengono tuttavia segnalati feriti. Sul posto sta operando una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Agnone. In questo momento è intervenuto un mezzo spargisale che sta cospargendo di sale appunto la rotonda nel tentativo di sciogliere il ghiaccio. Va aumentando la dimensione della colonna di auto bloccate.

Bu.Co.