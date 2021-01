Nevicate fino a bassa quota, mezzi spazzaneve in azione

Una vasta area depressionaria, centrata tra penisola scandinava e Germania, abbraccia gran parte del Continente europeo spingendosi fin verso il Mediterraneo centrale determinando, a più riprese, condizioni di maltempo anche sul nostro Paese. In queste ore si assisterà al passaggio di un nuovo impulso perturbato, a carattere più freddo dei precedenti, con fenomeni sparsi ancora una volta al Centro-Sud, specie sul versante tirrenico e nevicate anche a quote basse su aree appenniniche e, in forma isolata, tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Nella giornata di oggi la fase perturbata persisterà all’estremo Sud, mentre deboli nevicate saranno presenti sulle regioni centro-meridionali adriatiche, in attesa, nel pomeriggio di un generale miglioramento che si protrarrà anche nella giornata di mercoledì con ventilazione settentrionale e nevicate sui settori alpini, specie su quelli di confine.

Martedì 26 gennaio 2021

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, sui versanti orientali, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 300-500 m su versanti orientali, con apporti al suolo deboli;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo nei valori dell’alba;

Venti: forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui relativi settori appenninici;

Mare: molto mosso.