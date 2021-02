Ghiaccio sulle strade, Petrecca replica a Scarano: “Pensasse a cose più importanti”

Ghiaccio sulle strade comunali, respinge al mittente accuse e ironia il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Agnone Mario Petrecca che replica alle dichiarazioni del capogruppo di “Agnone Identità e Futuro” Vincenzo Scarano. “Se l’avvocato Scarano vuole fare polemica strumentale – esordisce Petrecca – gli consiglio di portare all’attenzione dell’opinione pubblica tematiche decisamente più importanti. Negli ultimi due giorni il Comune ha utilizzato 400 quintali di sale e impiegato due mezzi con tecnologia Gps a bordo. Inoltre abbiamo consegnato sacchi di sale a tutti quei cittadini che, armati di buona volontà, ne hanno fatto richiesta là dove i mezzi non potevano arrivare.

Via Preside Gamberale – foto inviata in redazione dal consigliere Mario Petrecca

In merito a via Preside Gamberale, al consigliere Scarano ricordo che l’unico tratto di strada dove non è stato cosparso il sale è quello posto sotto sequestro dal tribunale di Isernia. Parliamo di una ventina di metri. Infatti, gli uomini del Comune hanno operato scrupolosamente sia sulla parte superiore che su quella inferiore della strada come possono confermare le foto. Infine sull’istantanea scattata al sottoscritto e Saia mentre trasportavamo sacchi di sale a mano e pubblicata sui social, posso asserire che non abbiamo bisogno di tale pubblicità. Siamo e resteremo sempre al fianco della gente”.