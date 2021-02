Caccia di selezione: iscrizioni entro l’8 marzo nell’Atc Chietino-Lancianese

Riparte la caccia di selezione al cinghiale in Abruzzo, come deliberato dalla Giunta nella seduta di oggi. L’At Chietino Lancianese, tempestivamente, comunica a tutti i cacciatori abilitati al prelievo selettivo del cinghiale, regolarmente iscritti e/o ammessi per la stagione venatoria 2020-2021, che sono aperte le iscrizioni alla caccia di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2020-2021.

«I cacciatori con i requisiti sopra indicati sono invitati a compilare il “MODULO DI ISCRIZIONE“, la mancata o errata compilazione del modulo allegato comporterà la non accettazione della domanda. La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito. La domanda può essere inoltrata via fax, e-mail o consegnata a mano presso l’ufficio dell’ATC nei giorni e orari di apertura al pubblico (DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 9:30 ALLE 12:30) . Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione per i cacciatori di selezione appartenenti e iscritti alle squadre di braccata e per i cacciatori non appartenenti e iscritti alle squadra di braccata (AREA NON VOCATA) è fissato IMPOROGABILMENTE per il giorno lunedì 8 MARZO 2021. Seguirà l’assegnazione individuale delle fascette agli iscritti che nei termini fissati hanno inoltrato la domanda completa in ogni sua parte. Le date della consegna delle fascette e del materiale necessario all’esercizio della caccia di selezione saranno comunicate tramite sito e/o sms e/o messaggio whatsapp».

In chiusura l’Atc ricorda l’obbligatorietà di realizzazione della prova di taratura annuale dell’arma secondo le disposizioni del Disciplinare Regionale. Copia del certificato di taratura annuale va consegnata in ATC entro il 31 marzo 2021.