Già espulso è clandestino in Molise, richiedente asilo nigeriano denunciato

Il Questore di Isernia Luciano Soricelli ha disposto controlli straordinari per prevenire comportamenti non conformi alle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all’osservanza della vigente normativa sull’immigrazione e la regolare presenza di cittadini stranieri sul territorio dello Stato.

Ieri, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, coadiuvati da personale della Squadra Mobile e della Questura, hanno identificato complessivamente 73 cittadini stranieri in questo territorio.

Per 3 cittadini di nazionalità nigeriana, si è reso necessario l’accompagnamento in Questura, allo scopo di approfondirne la posizione sul territorio nazionale.

Uno di questi, un 27enne, in particolare, è risultato destinatario di un recente provvedimento di espulsione del Prefetto di Isernia e di un Ordine di allontanamento, a seguito di provvedimento di diniego per inammissibilità della richiesta di asilo politico da parte della competente Commissione Territoriale e denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.

Nei suoi confronti, è stato adottata la procedura per la definitiva espulsione dal territorio nazionale con un ulteriore provvedimento di allontanamento.

Correlati