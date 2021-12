Giochi: maxi tombolata 2021, l’evento si terrà nel palasport di Viale Europa

Si terrà presso il palasport di viale Europa la classica Tombolata che caratterizza il periodo natalizio ad Agnone. L’appuntamento è per domani sera – martedì 28 dicembre – a partire dalle 18,30. Quest’anno l’evento è stato organizzato dall’Associazione ‘La Repubblica di Maiella’ che ricorda ai partecipanti l’utilizzo della mascherina Ffp2 nonché la presentazione del Super green pass all’entrata dell’impianto. La serata di domani sarà presentata da un tandem di animatori inedito: Costantino Pierdomenico e Mario Mastronardi. Intanto l’Associazione tiene a ringraziare il signor Clemente Zarlenga che ha messo a disposizione un originale tabellone luminoso sul quale verranno riportati i numeri estratti. Ancora in vendita le cartelle per partecipare all’iniziativa. Ricchi i premi che partono dall’ambo e arrivano alla tombola. Nel rigoroso rispetto delle regole si prevede una serata all’insegna del divertimento.

