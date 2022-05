“Giococalciando”, trecento bambini all’evento del settore giovanile e scolastico della Figc Molise

Circa trecento bambini sono stati i protagonisti assoluti della festa finale di “Giococalciando”, tenutasi all’antistadio di Contrada Selva Piana a Campobasso. Il progetto nazionale, che si sviluppa nell’ambito del macro progetto “Valori In Rete”, ha come obiettivo principale quello della promozione della pratica sportiva, finalizzata alla partecipazione di tutti gli studenti, abili e diversamente abili, ad attività che portino i ragazzi a praticare lo sport serenamente e divertendosi. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale, Gianfranco Piano, ha risposto all’obiettivo nazionale con numeri importanti che confermano l’ottimo lavoro svolto sul territorio grazie all’impegno della Delegata all’Attività Scolastica del SGS Molise Teresita Felaco, responsabile del progetto in Molise ed ai collaboratori regionali Sgs.

Il format della manifestazione è stato caratterizzato da attività di gioco/partita su campi ridotti e da attività ludiche, composte da esercizi –giochi con il pallone. Protagonisti sono stati i bambini delle scuole primarie D’Ovidio e Guerrizio di Campobasso e Guardialfiera.

Lo scopo di tale evento, oltre che la promozione dei valori fondamentali del calcio, è stato quello di dare la possibilità a tutti, nessuno escluso, di misurare le proprie abilità nel corso di un evento sportivo finalizzato alla socializzazione.