Giorgia Galasso, asta di beneficenza in favore della Casa dei risvegli ‘Luca De Nigris’

‘L’armonia dei colori alla rinfusa dell’anima’, torna ad Agnone l’asta di beneficenza organizzata dagli ‘Amici di Blu’. L’appuntamento, giunto alla sua sesta edizione, si terrà il prossimo 6 agosto in piazza Plebiscito a partire dalle ore 17,30. Il ricavato sarà donato interamente alla ‘Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ di Bologna.

L’iniziativa nasce dagli amici di Giorgia Galasso, la studente universitaria scomparsa tragicamente il 3 aprile 2017 in un incidente sulla tangenziale ovest che dalla Bifernina conduce a Campobasso. L’episodio sconvolse le due comunità di Agnone e Belmonte del Sannio a cui la ragazza era molto legata. Da quella tragica vicenda è nata l’associazione ‘Amici di Blu’ che ha portato ad intraprendere una serie di iniziative e a capire l’importanza di una vita donata per gli altri e soprattutto verso coloro che sono più fragili ed in difficoltà. Dall’esperienza di famiglie colpite da incidenti stradali è stato possibile capire il problema di chi vive in coma vigile, sospeso tra la vita e la morte.

Così si è arrivati a conoscere la ‘Casa dei Risvegli Luca de Nigris’ una struttura all’avanguardia dove quotidianamente si lotta affinché un proprio caro, un amico, un conoscente possa risvegliarsi dal coma. Per sostenere la speranza di queste famiglie, gli ‘Amici di Blu’ hanno inteso avviare, nel nome di Giorgia, una raccolta fondi da devolvere alla struttura di Bologna.

“Il dolore, se condiviso – commentano gli ‘Amici di Blu’ – può essere affrontato e sconfitto. Se c’è fraternità, condivisione, accoglienza, si può riaccendere la speranza della vita. L’augurio – concludono – è che non si donino solo i soldi, ma il proprio tempo, per una vita da vivere in pienezza, come l’esperienza di Giorgia ha insegnato a tutti”.

L’evento del 6 agosto avrà come epilogo il concerto (ore 21.30) del gruppo ‘Luca Sammartino&i Fenomeni’. In preparazione dell’evento gli ‘Amici di Blu’ hanno promosso anche le seguenti iniziative: dal 29 luglio al 6 agosto mostra permanete presso il chiostro di San Francesco; lunedì 31 luglio alle 18:30 ‘Le intraviste’ gli Amici di Blu incontrano Stefano Patriarca (pallavolista professionista); martedì 1 agosto alle 18:30 gli Amici di Blu incontrano Luigi Cerimele (storia di un trapianto di rene); mercoledì 2 agosto alle 17 ‘Baby Asta di Beneficenza’ in collaborazione con l’Associazione ‘Mettiti in gioco’, centro per l’infanzia, presso l’oratorio della parrocchia Maria di Costantinopoli.