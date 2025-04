Giornata del mare: il Roan della Finanza riceve in visita gli alunni degli istituti molisani

Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della “Giornata del Mare e Cultura Marina 2025”, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Termoli ha ricevuto in visita, presso gli ormeggi della locale Stazione Navale, gli studenti di diversi istituti scolastici di Termoli e centri limitrofi, di diverso ordine e grado.

L’iniziativa, che rientra tra quelle promosse a livello nazionale, ha costituito un momento di arricchimento educativo incentrato sui compiti della Componente Aeronavale della Guardia di finanza, unica Forza di Polizia in mare, nonché sull’importanza di quest’ultimo come risorsa da rispettare, proteggere e valorizzare, riscuotendo grande interesse da parte degli studenti e dei docenti accompagnatori, che hanno posto numerose domande agli equipaggi delle vedette presenti e in occasione di un dedicato briefing organizzato presso l’aula multimediale dell’I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio”.

Particolarmente apprezzata è stata la visita a bordo delle unità navali, durante la quale i relativi Comandanti hanno illustrato i compiti e le competenze della Guardia di Finanza in mare nella tutela degli interessi economico-finanziari del Paese, nel contrasto dei traffici illeciti e nel mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica in mare a favore della collettività, nonché le principali caratteristiche nautiche e operative della flotta. Per l’occasione, gli studenti inoltre hanno avuto modo di apprezzare l’allestimento e la moderna funzionalità delle imbarcazioni del Corpo ormeggiate.

Alle ore 12, in concomitanza con quanto fatto dagli analoghi Reparti Operativi Aeronavali distribuiti sul territorio nazionale, è stato eseguito uno squillo di sirena quale gesto simbolico per sancire la ricorrenza. La partecipazione attiva e l’interesse mostrato dagli intervenuti hanno confermato l’importanza dell’iniziativa, nonché l’impegno da parte del ROAN. GdiF di Termoli nel valorizzare il patrimonio costiero e marittimo regionale e a trasmettere, in particolare nelle giovani generazioni, i valori della legalità, del rispetto dell’ambiente e della cultura del mare.