Giornata della prevenzione il 6 agosto in piazza Unità d’Italia ad Agnone

Il Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria CIVES, con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Agnone e con il patrocinio del Comune di Agnone, organizza il 6 agosto 2022 nella villetta di Piazza Unità D’Italia “La Giornata della Prevenzione”.

Dalle 9 alle 11 i Volontari CIVES, gratuitamente, saranno a disposizione di tutti per la rilevazione di alcuni parametri vitali: pressione arteriosa, glicemia, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Inoltre, dalle 11 alle 13 i Volontari daranno dimostrazione delle manovre di base “SalvaVita” da eseguire in emergenza per la rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aree.

