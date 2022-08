Lutto: è morto Pasquale De Simone, già vice sindaco e segretario comunale di Agnone

Si è spento Pasquale De Simone, ex segretario comunale e vice sindaco di Agnone. Da sempre militante della destra molisana, De Simone è stato vice sindaco a Palazzo San Francesco alla fine degli anni ’90 durante il mandato dell’avvocato Franco Marcovecchio. Prima ancora aveva ricoperto il ruolo di segretario comunale. Classe 1947, laureato in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma, Pasquale De Simone è morto nella notte all’ospedale San Francesco Caracciolo dove da tempo combatteva con un male incurabile. Esponente di Alleanza Nazionale, vicino al senatore Eugenio Riccio e alla preside Maria Di Loreto Barassi, spirito combattivo e persona per bene, i funerali dell’ex vice sindaco di Agnone si terranno domani alle 15,30 nella chiesa di Maiella. Ai figli Paola ed Enzo, a tutti i familiari le condoglianze della redazione de l’Eco online.

