Giornata mondiale del diabete: nel Chietino eventi per promuovere consapevolezza e prevenzione

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il team della Diabetologia territoriale della Asl Lanciano Vasto Chieti ha organizzato dal 17 al 23 novembre 2024 una serie di eventi aperti al pubblico, volti a promuovere la consapevolezza e la prevenzione del diabete. Le attività si svolgeranno a Chieti e sono pensate per informare e coinvolgere la comunità su uno stile di vita sano e consapevole. L’iniziativa è promossa da Fesdi – Alleanza per il diabete, costituita dall’Associazione medici diabetologici (Amd, di cui è presidente regionale per l’Abruzzo Anita Minnucci, medico della Diabetologia territoriale di Chieti) e Società italiana di diabetologia (Sid).

Programma

Domenica 17 novembre 2024 – ore 10

Camminata della salute con la trainer Simona Bucciarelli .

Una camminata con cuffie audio che avrà inizio alla villa comunale di Chieti, in piazza Mazzini. Un’occasione per fare movimento in modo piacevole e guidato, promuovendo l’importanza dell’attività fisica per la prevenzione del diabete.

Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024 – dalle ore 10 alle 12

Attività di screening e informazione nella diabetologia territoriale.

Nel vecchio ospedale di Chieti, in via Tiro a Segno 8, sarà possibile accedere a screening gratuiti e ricevere informazioni sul diabete e su come prevenirlo. Un’opportunità per effettuare controlli e ottenere consigli personalizzati direttamente dai professionisti della salute.

Sabato 23 novembre 2024 – ore 10

Sessione di yoga e meditazione a cura di Chieti Solidale srl.

L’evento si terrà nella biblioteca Bonincontro, in piazza San Pio X, a Chieti Scalo. La sessione sarà guidata da Alessandra La Rovere con la partecipazione di Valentina D’Urbano. Seguiranno “letture con il cuore” e un momento di relax con “Le sferruzzanti del villaggio Celdit”, un gruppo di donne dell’omonimo quartiere di Chieti, noto per le attività di maglieria e uncinetto, esempio di come l’artigianato possa anche rafforzare i legami sociali e promuovere la cultura locale.

Per ulteriori informazioni, si può contattare la diabetologia territoriale nel vecchio ospedale di Chieti in via Tiro a Segno 8.