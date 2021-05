Giornata mondiale delle api: gli alunni di Chieti “ficcano il naso” dentro le arnie di montagna

Giornata mondiale delle api: gli alunni dell’istituto comprensivo n. 2 di Chieti hanno scelto di celebrare l’evento direttamente in apiario, a contatto con i preziosi insetti impollinatori. Certo trasferire fisicamente cinque o sei classi in mezzo alle api non sarebbe stato facilissimo, ma la tecnologia ha dato una mano e offerto la soluzione: una visita da remoto, ma in diretta, con gli apicoltori di una azienda apistica di Schiavi di Abruzzo.

«Le scuole dell’Infanzia “Via Masci” e primaria “Madonna del Freddo” festeggiano così! Grazie a Francesco, Lorenzo e al piccolo Mattia dell’azienda agricola “Apicoltura Sannita” di Schiavi d’Abruzzo che ci hanno fatto visitare il loro apiario e fatto capire l’importanza delle api per il nostro pianeta Terra. E’ stata una BEEllissima esperienza». E’ il commento postato sulla pagina social dell’istituto comprensivo di Chieti. E gli alunni sono rimasti probabilmente affascinati dalla visita virtuale in apiario, tra le arnie e i fiori e fin dentro i favi, almeno è quello che si è percepito dalla valanga di domande incuriosite e spiritose rivolte agli apicoltori di montagna.

L’obiettivo comune di insegnanti e apicoltori era «sensibilizzazione i bambini alla salvaguardia dell’ambiente a partire dalle api, insetti preziosi ed importanti». Grazie all’iniziativa di oggi, forse un piccolo seme di questa cultura ecologica e bee-friendly è stato gettato in un terreno fertile. Ora dovrà germogliare nelle coscienze dei piccoli alunni.

Caterina d’Alba