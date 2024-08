Giovani escursionisti in difficoltà in quota, tratti in salvo dall’elicottero dell’Aeronautica Militare

Nella notte la centrale 118 Chieti-Pescara ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo per due giovani escursionisti in difficoltà sul Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella. Considerata la notevole distanza dal primo punto carrabile, contestualmente alla partenza via terra di una squadra di soccorritori, è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare.

Il Rescue Coordination Center del COA (Comando Operazioni Aerospaziali) ha quindi disposto il decollo di un equipaggio con un elicottero HH-139B dell’85°Centro SAR del 15°Stormo di stanza a Pratica Di Mare che, una volta giunto in zona, tramite l’utilizzo di visori notturni NVG (Night Vision Goggles), ha individuato una zona ottimale per l’atterraggio e lo sbarco dell’aerosoccorritore, che a piedi ha raggiunto gli escursionisti, verificato le loro condizioni e li ha infine condotti all’elicottero.

I due sono stati trasportati a Fara San Martino, dove sono stati presi in carico da un’ambulanza nel frattempo inviata dagli operatori della centrale 118 di Chieti-Pescara, per una valutazione sanitaria che si è conclusa con il rientro in autonomia dei due giovani.