“La Pace” di Aristofane inaugura la 48esima edizione di “Teatro a Mille Metri” a Pietrabbondante

“Tra Antiche Mura”, rassegna prodotta da Fondazione Molise Cultura e Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Molise, dopo aver toccato il Palazzo Ducale di Larino e il Parco Archeologico di Sepino, approda nell’area archeologica del Santuario Italico di Pietrabbondante, luogo simbolo della storia del Molise, della nazione sannita e dei popoli italici. L’apertura della stagione è affidata alle sapienti mani del regista Vincenzo Zingaro che porta in scena mercoledì 7 agosto (inizio ore 18.30) “La Pace”, un capolavoro di Aristofane, nella sua storica edizione che, considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia, è stata inserita dall’Università di Roma “La Sapienza” nel progetto internazionale “Il Teatro Classico Oggi”.

L’allestimento di Vincenzo Zingaro con la Compagnia Castalia e la produzione Mauri Sturno, crea una rappresentazione di notevole impatto, divertente e suggestiva, esaltando la chiave favolistica proposta dall’autore, recuperando gli aspetti più autentici e significativi del meraviglioso mondo della Commedia attica antica. Le maschere sono del celebre Studio Rino Carboni (maestro del trucco e degli effetti speciali nel cinema a livello mondiale, di cui ricordiamo il magnifico sodalizio con Federico Fellini): in scena Giovanni Ribò, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Mario Piana e Irene Catroppa.

Scritta nel 421 a. C., durante la guerra del Peloponneso, l’interminabile conflitto fra Sparta e Atene, “La Pace” contiene fortissimi spunti di riflessione che rendono quest’opera quanto mai aderente alla realtà precaria del nostro tempo. Nel clima fantasioso e spettacolare della commedia, Aristofane, alternando momenti di grande comicità ad altri di toccante lirismo, ci offre, con una coscienza straordinariamente moderna, l’invito a un’importante riflessione sul delicato tema della guerra e dell’affannosa ricerca della pace fra i popoli.

