Giulia Bianchini spegne 18 candeline, gli auguri dalla famiglia

Un compleanno speciale per Giulia Bianchini di Agnone, che oggi 16 novembre, spegne le 18 candeline. “Entri nell’età adulta, ma conserva sempre un po’ della bambina che c’è in te, ti servirà per affrontare la vita con più leggerezza”, gli auguri di mamma Rossana, papà Pietro, del fratello Alfredo, le nonne Anna e Adele, gli zii, cugini e parenti e amici tutti. A Giulia gli auguri di una felice festa anche da parte della redazione de l’Eco online.

