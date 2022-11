Furti in abitazione a Montazzoli: bottino magro, ma danni agli infissi. Indaga l’Arma

Un furto in abitazione si è verificato nella serata di lunedì a Montazzoli. I ladri hanno approfittato del fatto che in casa, a quell’ora, non ci fosse nessuno, tutti impegnati a lavoro nella fascia orari dalle 17 alle 20, e si sono introdotti all’interno facendo effrazione sugli infissi. Penetrati nell’abitazione i delinquenti hanno messo a soqquadro le varie stanze nel tentativo di trovare qualcosa da trafugare, ma alla fine il bottino è stato davvero magro: bigiotteria e qualche oggetto di poco valore. Decisamente più pesanti, invece, i danni subiti dalla famiglia che si è trovata con due finestre completamente scardinate. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino che hanno avviato contestualmente le indagini.

