Gli auguri del sindaco Saia: «Invochiamo con forza la fine di questi inutili conflitti»

«Nel giorno di Natale voglio augurare a tutti di trascorrere queste festività all’insegna dell’amore, dell’unione e della riflessione». Inizia così il suo messaggio augurale Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia.

«Il Natale è il momento in cui ci ritroviamo e ci stringiamo ancora di più in quel legame di comunità che ci contraddistingue. In questo giorno di gioia, però, non dimentichiamo chi soffre a causa delle guerre che insanguinano il mondo. – aggiunge il primo cittadino, nella foto insieme alla sua famiglia – Pensiamo con commozione ai bambini, alle donne e agli uomini che purtroppo, anche il giorno di Natale, perdono la vita lontano dalle proprie case. Capiamo quanto sia prezioso il dono della pace e invochiamo con forza la fine di questi inutili conflitti».

«Auguro a ciascuno di voi di vivere un sereno Natale, in famiglia e tra gli affetti più cari, e di portare nella vita quotidiana quei sentimenti di amore, concordia e benevolenza che sono il vero spirito del Natale. – chiude Saia – Come diceva Calvin Coolidge: “Il Natale non è un tempo né una stagione ma uno stato d’animo. Amare la pace e la concordia ed avere il cuore pieno di benevolenza è avere il vero spirito del Natale”».