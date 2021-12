Gli auguri della piccola scuola di montagna alla comunità di Capracotta

Una festa di comunità, grazie alla forza di attrazione che le piccole scuole di montagna riescono a sviluppare per l’intero paese, coinvolgendo il parroco, il sindaco e le famiglie degli alunni. Una festa per scambiarsi gli auguri, quest’anno ancor più necessari dopo il periodo funesto della pandemia, che è stato duro anche per i bambini, nonostante siano notoriamente più resilienti ed adattivi degli adulti. E nei giorni scorsi gli alunni della piccola scuola di montagna di Capracotta, vestiti da elfi, renne e pupazzi di neve, hanno regalato dei momenti di serenità e gioia all’intero paese organizzando un evento, presso la chiesa parrocchiale, per lo scambio di auguri.

«Anche se piccolo, – commenta il sindaco Candido Paglione – il nostro plesso scolastico per noi ha un’importanza straordinaria perché rappresenta il capitale umano più prezioso per tutta la comunità di Capracotta. Sono questi bambini, infatti, che ci consentono di guardare con fiducia al futuro. Ci hanno voluto fare gli auguri per Natale e per l’anno che verrà e noi li ringraziamo per questo bel messaggio di speranza. Grazie al parroco, alla dirigente scolastica, alle insegnanti e ai genitori».