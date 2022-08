Gli enti locali nell’Italia del domani, tre amministrazioni a confronto a Villacanale

“Gli Enti Locali nell’Italia del domani”, è il titolo dell’evento culturale andato in scena, nei giorni scorsi, a Villacanale. Un pomeriggio di studi e approfondimento a cura del Comune di Agnone in collaborazione con la “Associazione Culturale Nuova Villacanale”. Tre amministrazioni pubbliche si sono confrontate su «quale ruolo giocheranno gli enti locali nel futuro del nostro paese e quali sfide ci attendono» commenta Antonio Massanisso, presidente dell’associazione “Nuova Villacanale”. La struttura sociale “Il Colle” ha ospitato questo acceso confronto che ha visto come ospiti il sindaco di Agnone, Daniele Saia, la consigliera di Agnone, Michela Cerbaso, il consigliere del Comune di Ciampino, Piero Massanisso, la consigliera del Municipio V di Roma Capitale, Olga Di Cagno, e come moderatore Armando Massanisso.

Dal confronto e dal dibattito è emerso che mai come in questa fase storica post pandemica la collaborazione tra amministrazioni locali potrà fare la differenza, in positivo, rispetto alle sfide che attendono gli ento locali, anche alla luce delle enormi ed inedite opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’evento culturale, sottolinea il presidente Massanisso, è stato ospitato nello «spazio di co-working rappresentato dalla struttura “Il Colle”, un unicum nel panorama alto molisano, che diventerà uno degli strumenti per contrastare lo spopolamento dei borghi, la piaga che affligge il nostro territorio e l’intero paese».

E sempre nei giorni scorsi, a Villacanale, è stato inaugurata la mostra di pittura “Luigina Di Menna” organizzata da tre artiste originarie del posto che hanno voluto così ricordare la memoria di una persona che ha fatto tanto per la piccola frazione di Agnone.