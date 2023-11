Gli ex alunni della quinta elementare dell’Incoronata si rivedono dopo oltre mezzo secolo

Correva l’anno scolastico 1968-69 e frequentavano tutti la scuola elementare dell’Incoronata a Vasto. Altri tempi, altri metodi di insegnamento, ma probabilmente i legami di amicizia e rispetto nati tra quei banchi di scuola sono rimasti inalterati nel tempo.

E infatti nei giorni scorsi gli ex alunni della quinta elementare di Vasto si sono incontrati per una pizza insieme dopo oltre mezzo secolo. Storie e racconti hanno animato la serata, all’insegna dell’amicizia e della serenità. E non è potuta mancare la torta con tanto di foto dell’epoca, tutti rigorosamente in fiocco e grembiule. All’allegra comitiva gli auguri della redazione dell’Eco.