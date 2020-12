Governance Recovery fund, Porro: “No al comunista Barca, sì a Gamberale”

“No al comunista Barca, sì al manager Gamberale”. Lo dice Nicola Porro, vice direttore de Il Giornale e conduttore di Quarta Repubblica (Rete4) in merito alla governance chiamata a gestire i 209 miliardi di euro del Recovery fund destinati all’Italia.

Il manager agnonese Vito Alfonso Gamberale

Tra i sei manager che il governo Conte vorrebbe nominare, Porro vedrebbe bene il manager di origini molisane, Vito Alfonso Gamberale già amministratore delegato di Telecom, Autostrade Spa, F2i. Nella rubrica “Zuppa di Porro”, il volto noto della televisione, boccia la candidatura di funzionari di partito tra cui l’ex ministro Pd Fabrizio Barca, il quale proverrebbe ad accreditarsi tra i sei manager, e al tempo stesso, indica alcuni nomi: “Ma perché non prendiamo quei grandi manager del passato delle partecipate statali che hanno fatto grandissime cose? Ve ne dico uno: Gamberale, un manager che ha avuto il coraggio di sbattere la porta in faccia a Castellucci e i Benetton. Ma anche Gaetano Miccichè, il banchiere che nessuno conosce ma che è stato il Cuccia della finanza per le piccole e medie imprese. Due nomi su tutti che sarebbero in grado di gestire i soldi in investimenti, altroché…”

https://www.facebook.com/NicPorro/videos/209055357469867 – (minuto 18’30”)