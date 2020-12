I Pooh, Bongusto, Califano: la storia di Fiesta e Mak P100 nei racconti degli ex studenti. Scrivi a l’Eco

I Pooh, Mia Martini, Fred Buongusto, Califano, Alan Sorrenti, Bruno Martino, James Senese, Amedeo Minghi, Antonacci, Leali, Mietta e tanti, tanti altri ancora. Artisti nazionali e internazionali che negli anni ’70-’80 e ’90 hanno caratterizzato le feste organizzate nel periodo natalizio dai ragazzi dello Scientifico, Itis e Ipsia di Agnone.

A partire dal prossimo numero, l’Eco cartaceo ripercorre il magico periodo trascorso. Per questo invita gli ex studenti o quanti hanno partecipato alle feste a far recapitare foto, aneddoti e anno scolastico di riferimento, alla email: dottavio6@gmail.com, oppure al numero wp 333.4394881