Governo Draghi: tra i nomi anche l’ex numero uno della Protezione civile Bertolaso

AGI – Parlare di rischio “azzeramento” rispetto alla squadra del Conte 2 – osserva un big della maggioranza uscente – potrebbe essere azzardato, ma l’ipotesi che il governo sia formato da molti tecnici c’è. E – spiega chi ha parlato con il premier incaricato Mario Draghi – le indiscrezioni sui nomi emersi in questi giorni sarebbero fuorvianti. Se dovessero prevalere i tecnici per FI potrebbe entrare l’ex numero uno della Protezione civile, Guido Bertolaso.

Circolano comunque i nomi di Lamorgese, Giovannini, Franco, Reichlin, Malaschini, Cartabia. Dovrebbero essere confermati i ministri che possono assicurare continuità nella propria azione rispetto al Conte 2 come Speranza (per Leu) Boccia, Franceschini e Guerini (per il Pd, ma potrebbe entrare anche Orlando alla Giustizia), Di Maio e Patuanelli (M5s).

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI