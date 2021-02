Gita in Alto Sangro da altre regioni, sanzionata coppia di fidanzati

In concomitanza con il passaggio della regione Abruzzo in “zona gialla”, i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato, per un importo di € 400 ciascuno, una coppia di fidanzati provenienti dalle Regioni Lazio e Campania che erano venuti a fare una gita fuori porta in Alto Sangro, violando l’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 relativo al divieto di spostamento tra regioni senza giustificato motivo. Un’altra coppia, stavolta originaria del luogo, è stata sanzionata per la violazione del c.d. coprifuoco, ossia l’art, 1 comma 3 del DPCM 14 gennaio che vieta gli spostamenti non giustificati dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo.