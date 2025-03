Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo, aperte le iscrizioni all’undicesima edizione

Mancano meno di 200 giorni all’appuntamento con l’undicesima edizione della Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo, in programma domenica 21 settembre a Pescasseroli. Una manifestazione che celebra la perfetta alchimia tra sport (mountain bike), natura (il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), cultura (i borghi antichi) e tradizione (la comunità di Pescasseroli).

Pedalare tra i paesaggi mozzafiato di questa straordinaria area protetta è un’esperienza unica, e il 21 settembre sarà l’occasione per viverla in tutta la sua bellezza. La regia organizzativa è affidata alla Pescasseroli Bike, realtà che ha iniziato la sua attività parallelamente alla nascita della granfondo e che, anno dopo anno, ha saputo coinvolgere un intero paese come Pescasseroli, mobilitando la comunità per accogliere al meglio partecipanti e visitatori.

Questo perfetto intreccio tra sport, natura, cultura e tradizione ha permesso alla Pescasseroli Bike di ampliare il suo raggio d’azione, dando vita a una nuova iniziative come la cicloturistica in programma il 6 luglio, che rientra nel nuovo format Ciclo Tour Abruzzo Experience 2025, promosso dal comitato provinciale CSI de L’Aquila i cui dettagli tecnici verranno svelati a breve.

Per il 21 settembre, la macchina organizzativa della granfondo (evento fisso del circuito Abruzzo Mtb Cup) è già al lavoro per riproporre il percorso unico di 50 km con un dislivello di 1300 metri che attraversa il cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo con partenza ed arrivo nella sua “capitale” Pescasseroli, identico a quello delle passate edizioni.

Massimo Stufani, presidente dell’Asd Pescasseroli Bike: “Vogliamo crescere sempre di più, dare il massimo per garantire che ogni biker si diverta e possa sfidare se stesso in totale sicurezza. Vogliamo inoltre rafforzare la collaborazione con tutti gli enti coinvolti, perché solo insieme possiamo raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e garantire il successo della nostra manifestazione. La passione per la mountain bike e per il nostro territorio è il motore che ci spinge a migliorare ogni anno, per offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti”.

Le iscrizioni si possono consultare sul sito dedicato della manifestazione a questo link https://www.granfondoparconazionaledabruzzo.it/iscrizioni/ seguendo la procedura indicata e usufruendo della quota agevolata di 25 euro fino al 31 luglio.