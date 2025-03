Sicurezza in montagna, a lezione con i Carabinieri Forestali del servizio “Meteomont”, Cai e Finanza

CAMPO FELICE (AQ) – Nei giorni scorsi, presso la località sciistica di Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (AQ), si è svolta un’esercitazione pratica tenuta dai Carabinieri Forestali del Servizio METEOMONT, dal personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del CAI, destinata ai ragazzi dei Liceo Psicopedagogico “Benedetto Croce” di Avezzano (AQ), coinvolti nel progetto “GLI ANGELI DEL VELINO”. All’incontro hanno preso parte circa 75 ragazzi, accompagnati da 5 insegnanti, che sono stati impegnati in una serie di attività riguardanti la sicurezza in montagna.

In particolare, i Carabinieri Forestali del Servizio METEOMONT hanno illustrato in maniera semplice e speditiva le modalità di compilazione di un bollettino rischio valanghe, fornendo delle nozioni legate alla metodologia di rilievo del manto nevoso al fine di conoscere le caratteristiche della neve accumulatasi in una determinata area.

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed il CAI hanno posto l’attenzione sulle procedure di soccorso, sulle attività di recupero di persone travolte da valanga anche con l’ausilio di unità cinofile, nonché le nozioni basilari sui rischi che si corrono in montagna qualora si facciano escursioni senza le necessarie precauzioni (abbigliamento adatto, informazioni sul meteo, scelta degli itinerari, etc…).

L’Attività svolta si inquadra in un progetto ormai pluriennale denominato “GLI ANGELI DEL VELINO” che vede il coinvolgimento delle scuole, delle Forze Armate e delle Amministrazioni Pubbliche per sensibilizzare gli amanti della montagna sulle necessarie informazioni e comportamenti da tenere in ambiente innevato.

Un numero particolarmente significativo di utenti frequenta il comprensorio sciistico di Campo Felice (AQ): nella sola giornata di sabato, sono state registrate circa 6000 presenze, con grandi sforzi nella gestione delle condizioni di sicurezza.

E’ necessario, quindi, promuovere iniziative destinate principalmente ai giovani che, preparati e consapevoli, potranno vivere appieno il contesto montano.