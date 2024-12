Gruppi criminali dediti ai furti di autovetture, due denunciati nel Vastese

L’azione di contrasto ai reati predatori portata avanti dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Chieti con numerosi servizi straordinari nelle aree più colpite, tra cui i Comuni di Vasto e San Salvo (CH), sta dando i suoi frutti. Centinaia i dati acquisiti ed analizzati che hanno corroborato mirate attività investigative che hanno portato all’individuazione di gruppi criminali dediti ai furti di autovetture provenienti da fuori regione e che sono al vaglio della Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto.

Nell’ambito dei suddetti servizi, svolti nella direzione auspicata dal Prefetto della Provincia di Chieti, di una intensificata attività di controllo del territorio di concerto tra le principali forze di polizia, la notte scorsa, venivano intercettati in San Salvo dai militari del NORM della Compagnia CC di Vasto due soggetti di origine pugliese che, senza giustificato motivo, avevano al seguito arnesi da scasso e grimaldelli probabilmente da utilizzarsi per il furto di autovetture. Tali soggetti, deferiti a piede libero alla competente autorità giudiziaria, venivano anche proposti al Questore di Chieti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dai Comuni di Vasto e San Salvo (CH).