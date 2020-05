Guida completamente ubriaco, molisano denunciato dai Carabinieri

Continuano i servizi messi in campo dalla Compagnia Carabinieri di Isernia, diretti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e della collettività. All’esito di tali attività i militari della Sezione Radiomobile del NOR hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo residente nel capoluogo il quale è stato sorpreso alla guida dell’auto in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’interessato è stato immediatamente fermato poichè procedeva tenendo una condotta di guida pericolosa e zigzagando. Al momento del controllo ha manifestato sintomatologia riconducibile ad una probabile assunzione di sostanze alcoliche desunta da alito vinoso, linguaggio sconnesso, occhi lucidi ed andatura barcollante. Invitato a sottoporsi all’esame del tasso alcolemico con apparecchio etilometro ha opposto categorico rifiuto. Per questi motivi, il predetto, è stato dichiarato in contravvenzione ai sensi dell’art. 186 co. 7 del C.D.S. e si è provveduto al ritiro immediato della patente di guida, trasmessa alla locale Prefettura per i provvedimenti relativi alla sanzione accessoria della sospensione da 6 mesi a 2 anni. Il veicolo in uso è stato affidato al legittimo proprietario.