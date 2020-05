Auto abbandonata su un terreno di proprietà, sanzionato il proprietario

I militari della Stazione di Forlì del Sannio hanno proceduto nei confronti di un residente che aveva abbandonato da tempo in un fondo di proprietà, un’autovettura danneggiata in più parti divenuta pertanto rifiuto speciale. L’interessato, anziché procedere alla sua demolizione conferendola ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore aveva pensato di tenerla sul terreno noncurante delle vigenti disposizioni che disciplinano i veicoli abbondonati e fuori uso.

Il predetto è stato pertanto sanzionato in via amministrativa per l’illecito rilevato, punito dall’art. 13 del D.Lgs 24.6.2003 nr. 209 con una sanzione amministrativa.