Guida con patente revocata da nove anni, cinquemila euro di sanzione

I Carabinieri di Frosolone hanno proceduto a controllare una donna alla guida del proprio veicolo la quale, in un primo frangente, dichiarava di non avere momentaneamente con sé la patente di guida. Più approfonditi accertamenti consentivano però di verificare che alla donna era stata revocata la patente di guida sin dal 2011, per cui i militari procedevano alla contestazione nei suoi confronti di una sanzione amministrativa di 5.110 euro.



