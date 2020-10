Ubriaco alla guida, molisano dice addio alla patente

Continuano senza soste le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia finalizzati a garantire la prossimità ai cittadini, il mantenimento delle condizioni di sicurezza pubblica e il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Sono quindi stati impiegate tutte le articolazioni dipendenti, proiettando sul territorio numerose pattuglie per lo svolgimento di specifici servizi giornalieri preventivi, soprattutto nelle ore serali e notturne.

In Isernia, i Carabinieri della locale Compagnia, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 35enne che in piena notte è stato controllato alla guida della sua autovettura e, dopo essere stato sottoposto ad accertamento con l’etilometro, è risultato con tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.



Correlati