Guida in stato di ebbrezza, 53enne del Chietino denunciato dai Carabinieri

Prosegue l’azione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività sempre maggiori livelli di sicurezza. La mirata attività preventiva, attuata dal NOR della Compagnia, ha consentito di denunciare un 53enne di Francavilla per guida in stato di ebbrezza; un 37enne di Vacri per aver violato le prescrizioni al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Chieti. Infine un 19enne di Bucchianico è stato segnalato alla competente Prefettura per il possesso di uno spinello.

Il tenente colonnello comandante, Massimo Di Lena

Numerosi i controlli alla circolazione stradale con 37 persone identificate e 25 mezzi controllati. L’attività di prevenzione condotta dei militari della Compagnia di Chieti si inserisce in una più ampia attività di controllo del Territorio, disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale Carabinieri, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dalle famiglie, e soprattutto dai più giovani, per garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.