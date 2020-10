Guida senza avere la patente, cinquemila euro di contravvenzione

A Frosolone i militari della locale Stazione, hanno fermato un’autovettura alla cui guida è stata rinvenuta una giovane di altra provincia, priva della patente di guida in quanto mai conseguita, a cui è stata contestata una sanzione amministrativa di euro 5.110. L’autovettura condotta è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi e il proprietario sanzionato per euro 398, per aver incautamente affidato il veicolo alla giovane non assicurandosi che fosse abilitata alla guida.

L’attività di vigilanza è stata estesa anche nei confronti di persone beneficiarie di misure alternative alla detenzione in carcere nonché presso 10 esercizi commerciali per la verifica del rispetto della vigente normativa per contenere il contagio da COVID-19.

Correlati