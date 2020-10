Ubriachi al volante, denunciati due giovani molisani

Particolarmente intensa l’attività dei Carabinieri del Comando Compagnia di Isernia nel decorso del fine settimana.

I controlli sono stati estesi a strade, centri storici, aree rurali, attraverso l’impiego sinergico di autoradio, pattuglie delle Stazioni e militari in abiti civili. In totale sono state 86 le persone controllate e 61 i mezzi fermati. Nel contesto sono state elevate 17 contravvenzioni al codice della strada per complessivi 6.504,00 euro, 10 le persone sottoposte al test dell’etilometro, 2 le patenti di guida ritirate e 70 i punti ritirati dai documenti di guida.

Nel corso dei numerosi posti di controllo attuati lungo le principali strade e nel centro della città sono stati contravvenzionati, in via amministrativa, due giovani conducenti trovati alla verifica con etilometro con tasso alcoolemico tra 0,5 e 08, gr./l con sanzioni di euro 544 ciascuno, ritiro della patente e decurtazione di 10 punti.



