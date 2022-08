Ha speso tutto per la bonifica della discarica abusiva, ora mancano soldi per il trasporto scolastico: appello ai politici

Ha raschiato sul fondo del barile, dove il barile è un bilancio da fame, per mettere insieme i diecimila euro che sono serviti per la bonifica necessaria della discarica abusiva, ora però mancano i soldi per assicurare ai sei bambini e ragazzi del paese il diritto allo studio.

Succede a Castelguidone, piccolissimo Comune dell’Alto Vastese amministrato, da qualche settimana, dalla commissario prefettizio Maria Giovanna Maturo. Dopo aver risolto un’emergenza ambientale e una perdurante crisi idrica e aver restituito al Comune, al paese e al cimitero comunale il giusto decoro e l’auspicata pulizia, la dottoressa Maturo si trova a fare i conti con un bilancio risicato che non lascia spazio a grossi margini di manovra. La stessa commissaria ne ha parlato, nei giorni scorsi, presso il Municipio, con il Prefetto di Chieti, Armando Forgione.

«Per trovare i diecimila euro necessari alla non più rinviabile bonifica della discarica abusiva abbiamo davvero fatto i salti mortali. – ha spiegato la commissario al Prefetto – Abbiamo tagliato delle spese superflue e raggranellato quella cifra. Ora però siamo scoperti per quanto riguarda il trasporto scolastico. In paese ci sono sei alunni della scuola dell’obbligo che frequentano le scuole a Trivento, in Molise. Lo scorso anno la somma impiegata dal Comune si aggirava intorno ai diecimila euro. Quest’anno il servizio ha subito un aumento e ci hanno chiesto una cifra intorno ai quindicimila euro. Il Comune potrebbe riuscire a coprire la quasi totalità, se Provincia e Regione ci aiutano con dei fondi, ma resterebbe una quota a carico delle famiglie degli alunni».

Quindi a Castelguidone il diritto allo studio nella scuola dell’obbligo è a pagamento, con le famiglie degli alunni che devono mettere mano al portafogli. Siamo ben oltre il limite del tollerabile, trattandosi, appunto, di scuola dell’obbligo.

Il Prefetto, non sapendo come risolvere la questione, ha suggerito di organizzare un evento estivo, in collaborazione con la Pro Loco, per finanziare quella che in realtà è la fruizione di un diritto oltre che un obbligo.

«Ho già scritto a Provincia e Regione Abruzzo chiedendo dei fondi, per rientrare della somma spesa per la bonifica della discarica abusiva» ha spiegato la commissario Maturo. In attesa che il presidente della Provincia, Francesco Menna, e la Regione Abruzzo, attraverso qualche assessore o consigliere di maggioranza, facciano sapere qualcosa in merito alla richiesta di fondi, l’Eco lancia questa proposta: quanto percepisce di indennità di carica un semplice consigliere regionale? Diecimila euro? Forse meno, ma probabilmente di più. Bene, i politici regionali, eletti anche grazie ai voti dei residenti di Castelguidone, facciano una colletta e devolvano all’ente comunale le somme necessarie a pagare il trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo addirittura fuori regione, in Molise.

L’alternativa è che i genitori tengano a casa i propri figli in attesa dell’arrivo dei Carabinieri dopo che qualche strapagata autorità dello Stato abbia magari disposto l’accompagnamento coatto nelle aule scolastiche di Trivento.

