Halloween si traveste da Mistress Day, il giorno degli amanti

Se negli Usa il Mistress Day —la giornata riservata agli amanti— si celebra il 13 febbraio (il giorno prima di San Valentino), in Italia sta prendendo sempre più piede la tendenza tra le coppie non ufficialidi celebrare il loro amore clandestino nel giorno di Halloween, il 31 ottobre.

Secondo un sondaggio realizzato questo mese da Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale il 78% delle amanti —di sesso femminile, quindi— pretende un momento speciale dedicato alla coppia clandestina.

La percentuale dei “fan” del Mistress Day scende invece drasticamente nella parte maschile del campione: solo per il 27% degli amanti di sesso maschile è importante celebrare un giorno speciale per il loro amore clandestino.

«Alcune coppie clandestine avevano iniziato a festeggiare il Mistress Day il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino, ma la vicinanza tra le due giornate rende la celebrazione non proprio serena, soprattutto per le donne, nella consapevolezza che il loro lui non-ufficiale non potrà trascorrere con esse il Giorno degli Innamorati, che lui dovrà invece festeggiare necessariamente con la moglie: più che un mistress day lo si potrebbe chiamare uno stress day, perché spesso gli amanti invece di festeggiare finiscono per litigare» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Insomma, per la maggior parte delle amanti il mese di febbraio è il peggiore dell’anno, perché rappresenta la prova che i loro uomini tengono in maggiore considerazione il loro amore ufficiale.

Così il nuovo Mistress Day degli italiani si sposta ad ottobre. «Oltretutto ad Halloween è molto più facile trascorre uno o due giorni insieme all’amante, convincendo il/la partner ufficiale a non festeggiare una “inutile festa pagana” e riuscendo ad inventare meglio trasferte di lavoro o ad addurre altri pretesti» sottolinea il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

«La giornata del Mistress Day d’ottobre —prosegue Alex Fantini—è un valido equivalente del San Valentino degli innamorati». Per evitare di destare sospetti, tra coloro che hanno deciso di festeggiare con l’amante ad ottobre, la maggior parte delle/degli amanti rientrano a casa in tempo per Ognissanti (72%) —trascorrendo solo la giornata di Halloween (51%) con l’amante o partendo il giorno prima per trascorrere 48 ore insieme (21%)— mentre il rimanente 28% rientra invece per il Giorno dei Morti.

Queste le tendenze che emergono dal sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, che ha poi indagato anche sull’aspetto legato ai regali: in occasione di Halloween, il 62% degli uomini ed il 38% delle donne iscritte al portale compreranno un regalo all’amante.

Il 32% degli uomini ed il 27% delle donne spenderanno 100 euro o più, il 35% degli uomini ed il 45% delle donne tra i 21 ed i 99 euro ed il rimanente 33% degli uomini ed il 28% delle donne spenderanno 20 euro o meno.

In merito alle preferenze di acquisto degli uomini per le loro amanti al primo posto tra i regali di Halloween si classificano i sexy toy (33%). Seguono poi nel sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com la biancheria intima (29%) ed al terzo posto i dolcetti tipici di Halloween (25%).

«Sul podio delle preferenze delle donne per il loro amante troviamo invece un qualche gadget tecnologico (29%), i capi di abbigliamento (26%) e gli accessori (19%)» conclude il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.