Hashish a bordo: ventenne in manette, denunciata anche una diciannovenne

A Termoli (CB), nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e deferito in stato di libertà, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispettivamente un 20enne titolare di precedenti di polizia ed una 19enne incensurata, entrambi residenti in provincia di Campobasso.

Nella circostanza gli operanti procedevano al controllo di un’autovettura che transitava in questo centro con a bordo i suddetti giovani, notando il loro chiaro stato di agitazione e procedendo pertanto a perquisizioni personali e veicolare d’iniziativa, durante le quali rinvenivano complessivamente tre involucri in cellophane contenenti Hashish del peso totale di grammi 82 circa nonché un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante.

Venivano successivamente effettuate anche perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due, conclusesi però con esito negativo. Quanto rinvenuto nel corso di detta attività di polizia giudiziaria veniva sottoposto a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato. Alla luce di quanto appurato, ravvisandosi chiare responsabilità in relazione al reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (previsto e punito dagli artt. 110 C.P. e 73 D.P.R. 309/1990), il 20enne veniva arrestato e tradotto presso

la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre la 19enne veniva deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato ed il giovane veniva quindi rimesso in libertà.