Hashish e marijuana, giovani del Chietino segnalati quali assuntori di droghe

Venerdì sera, i militari della compagnia Carabinieri di Chieti hanno svolto una serie mirata di controlli straordinari del territorio impiegando a un alto numero di personale e automezzi di servizio, prevalentemente nella zona dello Scalo finalizzati alla prevenzione dei reati e nello specifico ai furti in abitazione e al costante monitoraggio dei fenomeni di devianza interessanti la “movida” giovanile. I risultati conseguiti da parte degli uomini dell’Arma sono stati decisamente più che positivi: infatti, oltre al controllo costante dei vari esercizi pubblici e alla verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, sono state rilevate molte violazioni al codice della strada, con conseguente immediato ritiro di patenti di guida e deferimenti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria teatina di utenti della strada per guida sotto influenza dell’alcool in quanto decisamente superavano i limiti consentiti dalla legge.

Inoltre in tarda serata, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Chieti ai sensi dell’art 75 dpr 309/90 tre giovani teatini, i quali si trovavano nelle vicinanze di noti esercizi pubblici dello Scalo, per detenzione di sostanze stupefacenti, come hashish e marijuna, che contestualmente venivano sequestrate.