Calunnia e truffa, un arresto nel Chietino

Un cittadino pescarese di mezz’età, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Chieti-ufficio esecuzioni penali veniva tratto in arresto dai militari della stazione Carabinieri di Francavilla al mare. L’uomo dovrà scontare una pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per reati di calunnia e truffa commessi rispettivamente nell’anno 2013 e 2016. L’arrestato dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Vasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

