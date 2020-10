Hashish in tasca, segnalato un molisano

I servizi disposti dal comando compagnia Carabinieri di Bojano per la

prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la

giurisdizione e nelle aree più sensibili della cittadina matesina, sono diuturni, volti a porre argine ad una problematica molto attenzionata.

Alle prime ore di martedì, nel corso di un servizio mirato, un equipaggio

dell’Aliquota Operativa, ha notato un giovane del posto, già noto ai Carabinieri operanti, che assumeva un atteggiamento sospetto nei pressi della propria abitazione.

Considerato il soggetto e i suoi trascorsi, veniva attuato un servizio di

osservazione, ritenendo che il giovane stesse aspettando qualcuno, magari per cedere o ricevere stupefacente.

Dopo poco, il giovane veniva controllato e sottoposto a perquisizione sia

personale che locale, con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza della compagnia di Campobasso.

Il ragazzo veniva trovato in possesso di modica quantità di sostanza

stupefacente, qualche dose, del tipo hashish, motivo per il quale veniva segnalato all’Autorità Prefettizia del Capoluogo molisano.

L’incessante impegno dei Carabinieri della Compagnia matesina sarà continuo e l’obiettivo al contrasto del consumo e dello spaccio delle sostanze stupefacenti rimane prioritario, al pari dell’attività preventiva per i reati contro il patrimonio.

