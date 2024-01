Hashish per festeggiare il capodanno, giovanissimo denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Un Capodanno all’insegna della sicurezza, quello predisposto dai Carabinieri della Compagnia di Bojano, specie per i controlli attuati nelle notti di festa e durante il veglione in piazza.

Anche nell’ultimo giorno dell’anno si è tenuta alta la guardia su quelle che sono le problematiche più sentite nell’area matesina. Sei le patenti ritirate dagli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile per guida in stato di ebrezza alcolica, nel corso dei numerosi servizi preventivi disposti per evitare incidentalità stradale durante il lungo week-end di fine anno.

L’Aliquota Operativa, nell’ambito delle attività investigative in atto, specie in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di attività perquisitiva domiciliare hanno sorpreso un giovanissimo che nella propria camera deteneva un modesto quantitativo di hashish, infatti il “panetto” era del peso di 47,4 gr. ed era verosimilmente destinato allo sballo del fine anno. Per il giovane è scattato il deferimento alla Procura di Campobasso per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Quattro giovanissimi, invece, sono stati segnalati all’autorità prefettizia perché durante i controlli su strada e nei centri dell’hinterland, sono stati trovai in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, per lo più hashish.