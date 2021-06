I Carabinieri paracadutisti del “Tuscania” vaccinano a domicilio nell’Alto Vastese

Proseguendo nell’impegno che quotidianamente l’Arma dei Carabinieri svolge nella città di Vasto (CH) nell’ambito dell’Operazione Igea, iniziata nel mese di gennaio 2021 per il testing con tampone molecolare effettuato presso il Drive Through Difesa situato in Via Don Lorenzo Milani e presso il Pala BCC di Vasto dove attualmente concorre con la ASL per l’effettuazione dei vaccini, nella mattina di ieri personale medico e infermieristico del 1° Reggimento Carabinieri paracadustisti “Tuscania”, con il supporto dell’Arma territoriale locale, ha concorso nel Comune di Castelguidone alla vaccinazione domiciliare di diversi pazienti intrasportabili.



Il contributo dell’Arma nelle vaccinazioni in favore di utenti in Assistenza Domiciliare Integrata che è iniziato nei primi giorni del mese di maggio, ha visto operare il proprio personale sanitario in diversi Comuni della provincia di Chieti e proseguirà laddove vi saranno esigenze analoghe.