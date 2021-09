I cugini del gol: Basilio Antonelli e Gloria Marinelli trascinano Inter e Agnonese

Accomunati dallo stesso destino: quello di gonfiare le reti avversarie. Basilio Antonelli e Gloria Marinelli sono cugini di primo grado da parte di madre. Entrambi attaccanti, il primo dopo una lunga e formativa esperienza nelle giovanili della Roma, è tornato ad indossare la maglia della squadra della sua città, l’Agnonese, la seconda confermatissima nell’Internazionale di Milano, società di serie A femminile che non ha ceduto alle pressanti richieste di altri club i quali in estate l’avrebbero voluta fortemente alle loro dipendenze.

L’Agnonese vittoriosa sulla Gioiese. IN basso a destra Basilio Antonelli

Curiosità del caso vuole che nelle prime apparizioni di questa stagione, Gloria e Basilio stanno trascinando i rispettivi compagni a vittorie importanti. Infatti se nei primi 180 minuti di campionato Marinelli ha timbrato il cartellino nei successi di Napoli e Lazio, non da meno Antonelli che grazie ai gol a Trivento e contro la Gioiese, ha assicurato il passaggio del turno in Coppa Italia ai granata di D’Ambrosio e Dell’Oglio. Durerà? In alto Molise incrociano le dita, ma conoscendo le potenzialità dei due ragazzi cresciuti nel centro storico, nulla è da escludere. Appuntamento a domenica prossima.