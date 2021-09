Elezioni: nessuna lista a Chiauci, l’ex sindaco Di Lonardo: “Deluso dai politici regionali”

Trentuno comuni molisani chiamati a rinnovare i consigli comunali. Presentate le liste per l’appuntamento del 3 e 4 ottobre con l’eventuale ballottaggio fissato il 17 e 18 ottobre. Nessuna lista a Chiauci.

Il Comune più importante è sicuramente Isernia dove è sfida a tre con la (ri)discesa in campo dell’avvocato e già sindaco del capoluogo, Gabriele Melogli (appoggiato dalle liste di Forza Italia, Popolari, Udc, Lega, Iris, Isernia Migliore e Alleanza per il futuro), l’imprenditore Cosmo Tedeschi (Fratelli d’Italia, Centro Storico, al momento eslusa, Civica per Tedeschi, Progetto per Isernia) e l’ingegnere nucleare Piero Castrataro (Pd, Isernia Verde e Solidale, Isernia Futura, Volt, M5S). Sempre ad Isernia curiosità vuole la candidatura a consiglieri di due agnonesi: Cristian Pazzola con il M5S e Francesca Balbi con la lista Iris che appoggia Melogli.

Piero Castrataro, ingegnere nucleare e candidato sindaco con il centrosinistra e M5s

In alto Molise chiamati ad eleggere il sindaco Capracotta, Pescolanciano, Bagnoli del Trigno e San Pietro del Trigno. Nessuna lista a Chiauci dove il primo cittadino uscente Alessandro Di Lonardo non se l’è sentita di ripresentarsi: “So di aver fatto il mio dovere fino in fondo. Sono deluso dai politici regionali e non sarò mai disponibile ad allinearmi a nessuno” ammette polemicamente.

Intanto ecco le liste e i candidati dei comuni altomolisani.

Capracotta

Lista: Capracotta viva

Candido Paglione (candidato sindaco) Pasquale Di Nucci Marino Amicone Nicola Beniamino Alessio Comegna Maurizio De Renzis Amato Nicola Di Tanna Pierino Di Tella Giampietro Fiadino Vincenza Giuliano Michela Tomandino

Lista: Insieme

Massimiliano D’Achille (candidato sindaco) Giuseppe Galasso Celestino Walter Cecè Antonella Scagliusi Lucia Ventresca Michele Di Pasqua Gabriele Spinosa Calogero Cusimano Alessandro Luciani Andrea Adriani Andrea Fusella

Bagnoli del Trigno

Lista: Insieme per costruire Bagnoli

Gianni Di Tosto (candidato sindaco) Piero di Tosto Secondino Di Pasquo Sandra Rej Alessandra Rossi Anna Salina Pasquale Verta Mauro di Tosto Gianrico Mattia Marco Martino

Lista:

Giancarlo Ianiero (candidato sindaco) Nicola Santino Cimaglia Angelo Di Lella Righi D’Onofrio Fabio Finamore Giulia Gabriele Martina Greco Valerio Martino Pecoraro Manuele Nazario Vasile Maurizio Vitullo

Pescolanciano

Lista: Andiamo Oltre

Manolo Sacco (candidato sindaco) Giovanni Bucci Antonio Caldararo Gianfranco Caldararo Fabio Mancini Alberto Padula Antonio Padula Luca Zarlenga

Lista: La nuova svolta

Nicola Di Frangia (candidato sindaco) Andrea Cerasuolo Alessandro Del Matto Roberto Prioletti Angelo Rauso Nico Scarselli Alex Tesone Denis Vitulli

San Pietro Avellana

Lista: Il nostro paese

Giuseppe Sebastiano (candidato sindaco) Francesco Lombardi Domenico Quaranta Mirko Caruso Mariella Colaizzi Amico Di Cianno Andrea Musilli Adelina Ricci Giovanni Pardi Marilena Santovito

Lista: Uniti per San Pietro Avellana Simona De Caprio (candidato sindaco) Veronica Bifulci Peppino Carlini Antonio Colaianni Claudio Di Ludovico Alvio Redo Di Martino Gioacchino Galante Giovanni Quaranta Pasquale Settefrati Franco Trozzi Luca Valente