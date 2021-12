I Draghetti del Rugby Club Atessa tornano in campo

Sabato 18 dicembre, dopo due anni e mezzo di stop dovuto alla pandemia, si torna a giocare ad Atessa. I Draghetti del Rugby Club Atessa sono pronti a ripartire e incontreranno, nell’ Antistadio dello Stadio Comunale di Montemarcone – Atessa, cinque club ospiti: Sulmona Rugby (AQ), Rugby Club I Fiori del Mare di Silvi (TE), e Pescara Rugby, Rugby Rebels di Chieti e Tetras Rugby di Vasto (CH), per il raggruppamento Regionale Under 11 – Under 13. L’evento è stato fortemente voluto dal presidente della squadra di rugby, Mirko Cinalli e dalla dirigenza.

«Un’occasione, – afferma Cinalli, – per promuovere sempre più la conoscenza di questo sport nel nostro territorio. Un pomeriggio di divertimento, alla scoperta dello sport del rugby, che è meraviglioso. Rivolgo un particolare ringraziamento all’Amministrazione comunale, al presidente regionale Marco Molina e al Federrugby Abruzzo, per il supporto organizzativo. Un grazie anche allo sponsor che ha appoggiato l’iniziativa: il Supermercato Tigre di Atessa e a Celiberti Beverage».

Si ricorda che per assistere alla partita, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e delle norme vigenti previste, per la tifoseria è obbligatorio il Green pass, quindi l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori della certificazione verde.