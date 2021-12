Miracolo sulla Preside Gamberale, dopo 17 mesi e 44.000 euro la strada riapre al transito dei veicoli

Miracolo sulla Preside Gamberale. Dopo 17 mesi di chiusura e 44.000 euro di soldi pubblici spesi, riapre al transito la strada delle polemiche che collega il centro cittadino con il rione Maiella.

Ad annunciarlo con un breve post su facebook il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

“Ho appena firmato l’ordinanza di riapertura di Via Preside Luigi Gamberale – riporta Saia sul social – La strada a breve tornerà fruibile al traffico cittadino. L’Amministrazione ha lavorato nelle ultime settimane per superare lungaggini burocratiche e per superare ostacoli di natura economica, visto che è stato necessario reperire risorse non previste dai bilanci. L’importante – conclude – è che anche questo obiettivo sia stato centrato e che la strada sia di nuovo percorribile”.