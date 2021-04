I giovani Dem di Agnone danno una mano all’onorevole Zan

«Il disegno di legge Zan è ancora bloccato in Commissione, al Senato, a causa della mancata calendarizzazione da parte del presidente Ostellari (Lega). Per l’onorevole si tratta di un disegno di legge che non merita attenzione in questo momento pandemico, nonostante negli ultimi mesi siano state centinaia le segnalazioni di atti di violenza mossi da impeti omofobi, misogini o di abilismo».

E’ la motivazione per la quale i Giovani per Agnone Democratica hanno manifestato, sia pure on line, a sostegno del disegno di legge e a tutela dei diritti civili. Mani aperte, dunque, con la scritta Ddl Zan, per chiedere al presidente della commissione di calendarizzare l’atto. Nei mesi scorsi i Giovani per Agnone Democratica hanno installato una panchina arcobaleno presso il Belvedere Ripa «come simbolo, a favore dell’approvazione del disegno di Legge Zan contro le discriminazioni». «Dopo cinque mesi, possiamo dire che la proposta di legge rimane tale; l’Italia non ha fatto alcun passo avanti in materia di diritti civili. – protestano i giovani Dem di Agnone – Come forti sostenitori dei diritti civili non possiamo tirarci indietro nel mostrare la nostra vicinanza all’onorevole Alessandro Zan e al suo disegno di legge. E allora #diamociunamano, non un passo indietro».