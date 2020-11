I ladri approfittano del “coprifuoco”: doppio furto e portano via anche un’autovettura

Hanno approfittato del coprifuoco per agire indisturbati e mettere a segno non uno, bensì due furti a danno di esercizi commerciali. Non paghi i ladri hanno portato via anche un’autovettura lasciata in sosta all’esterno, lungo le vie del paese.

E’ successo la notte scorsa a Celenza sul Trigno. I malviventi hanno approfittato del paese deserto per via del coprifuoco imposto dalle normative anti covid in zona rossa, per mettere a segno due furti: il primo a danno di un bar, il secondo in un negozio di alimentari. Stando alle prime ricostruzioni pare che i delinquenti abbiano portato via del denaro contante e generi alimentari, per un bottino totale quantificato in circa seicento euro.

Per allontanarsi dall’abitato i ladri hanno utilizzato un’autovettura lasciata in sosta all’esterno della quale hanno trovato le chiavi. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri. Le ricerche dell’autovettura rubata hanno dato al momento esito negativo.