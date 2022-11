Ignora il Daspo urbano e va al bar, denunciato un 34enne del Chietino

I carabinieri della stazione di Casalbordino hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per violazione del D.A.Spo. urbano, un 34enne del posto, disoccupato e con diversi precedenti. L’uomo da ottobre scorso è sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di accesso per due anni negli esercizi pubblici della provincia chietina per motivi di pubblica sicurezza. La misura, volta alla tutela di luoghi delle città ritenuti particolarmente sensibili da condotte lesive del decoro pubblico e della libera fruibilità (quali scuole, parchi, piazze, locali pubblici ecc.), è stata adottata dal questore di Chieti nei suoi confronti, in particolare, dopo la violenta aggressione di giugno di quest’anno commessa in concorso con altre due persone in danno del gestore di una pizzeria di Casalbordino durante i festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli e per un’eguale aggressione avvenuta in un bar del posto a fine agosto scorso. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della locale stazione per due giorni consecutivi in altrettanti bar di quel centro.

